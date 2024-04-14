"تريندز" ومعهد العلاقات الدولية الفرنسية (IFRI) يبحثان التعاون وقضايا التطرف وأفريقيا

ضمن المحطة الفرنسية لجولته الأوروبية، وعلى هامش مشاركة مركز تريندز للبحوث والاستشارات في معرض باريس الدولي للكتاب 2024، استعرض باحثو المركز في حلقة نقاشية مع نظرائهم في معهد العلاقات الدولية الفرنسية (IFRI) التعاون البحثي والقضايا ذات الصلة بالتطرف وأفريقيا.

تناولت حلقة النقاش التي جمعت باحثين وخبراء من "تريندز" ومعهد إفري (IFRI)، قضايا التطرف وخطورة الجماعات المتطرفة على المجتمعات والدول الوطنية، إضافة إلى آفاق التعاون البحثي المشترك في هذه القضايا وغيرها.













وعرض باحثو مركز تريندز برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز رؤيتهم وجهود "تريندز" البحثية العالمية، خاصة في التصدي للأفكار المتطرفة واستشراف وقراءة الأحداث.

كما عرض باحثو "تريندز" خلاصة "مؤشر نفوذ الإخوان" الذي سيتم إطلاقه على هامش معرض باريس للكتاب، مشيرين إلى أن المؤشر يقدم تحليلاً معمقاً لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين على المستوى الدولي.

بدورهم قدم باحثو المعهد الفرنسي برئاسة الدكتور مارك هيكر، نائب مدير المعهد، مدير الأبحاث والاتصالات وحضور السيدة دوروثي شميد، باحثة ورئيسة برنامج تركيا -الشرق الأوسط، عرضاً حول خطر الجماعات المتطرفة، مشيرين إلى كتاب «حرب العشرين عاماً.. الجهادية ومكافحة الإرهاب في القرن الحادي والعشرين» الذي ترجمه ونشره مركز تريندز. وأشار هيكر إلى أهمية التعاون البحثي في مكافحة التطرف.

من جانبه أكد الدكتور حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، الذي رافق وفد "تريندز" في زيارته لمقر معهد إفري، بحضور طالبين إماراتيين من جامعة السوربون، على أهمية تعزيز التعاون بين الإعلام ومؤسسات البحث العلمي بشكل عام، وفي مواجهة خطر الجماعات المتطرفة بشكل خاص.

وشدد الدكتور الكعبي على أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في نشر الوعي حول مخاطر الجماعات المتطرفة، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. كما أكد على أهمية الاستفادة من البحوث العلمية لتطوير استراتيجيات إعلامية فعالة لمواجهة هذه الجماعات.

كما بحث "تريندز" ومعهد إفري قضايا القارة الأفريقية، وجوانب التعاون المشترك، واتفقا على استمرار التواصل وصولاً إلى إبرام اتفاقية شراكة تؤطر هذا التعاون.