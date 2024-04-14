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ربط "سندات الملكية و المنفعة" بالهوية الرقمية في إمارة الشارقة

ربط "سندات الملكية و المنفعة" بالهوية الرقمية في إمارة الشارقة
14 ابريل 2024 14:50

أعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، توفير خدمة سندات الملكية والمنفعة بمختلف أنواعها في المحفظة الرقمية بتطبيق الهوية الرقمية لدولة الإمارات (UAE Pass)، لتكون بذلك أول دائرة حكومية في إمارة الشارقة تُوفر هذه الخدمة، وذلك التزاماً منها بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتنفيذاً لرؤية حكومة دولة الإمارات بالتحول الرقمي، وتعزيز تجربة المتعاملين.

ويستطيع عملاء الدائرة تحميل سندات الملكية والمنفعة الخاصة (سند ملكية أو سند ملكية مشتركة، أو سند انتفاع أو سند انتفاع مشترك) من خلال التطبيق الذكي للهوية الرقمية في الهواتف المحمولة.

وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، حرص الدائرة على توفير تجربة سهلة وسلسة للمتعاملين في الحصول على الخدمات، وإنجاز المعاملات بكفاءة وسرعة وفعالية، وهو الأمر الذي يدعم التوجهات الاستراتيجية للدائرة بتقديم خدماتها كافة وفق أفضل الممارسات العالمية".

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وقال الشامسي: "تأتي هذه الخطوة الرائدة من نوعها ضمن توجيهات المجلس التنفيذي للإمارة للتحول الرقمي، وتماشيا مع مستهدفات "نحن الإمارات 2031" الهادفة لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمستقبل دولة الإمارات إلى واقع ملموس، وتعمل على تحقيقها المؤسسات كافة العاملة في الدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071".

وتعد "الهوية الرقمية" أول هوية رقمية وطنية لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارات، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، بطرق مبسطة وآمنة دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة الحكومية.

المصدر: وام
حكومة الشارقة
الهوية الرقمية
التسجيل العقاري
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