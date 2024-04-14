جناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ آسيويين علقا بمنطقة جبلية وعرة

تمكن قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة من إنقاذ شخصين من الجنسية الآسيوية علقا في إحدى المناطق الجبلية بالإمارة على ارتفاع 4500 قدم وكان أحدهما مصابا بكسر في إحدى قدميه.

وقال المقدم طيار عبد الله علي الشحي رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات حول وجود شخصين آسيويين عالقين في إحدى المناطق الجبلية الوعرة على ارتفاع 4500 قدما ويعاني أحدهما من إصابة في قدمه.

ولفت إلى أن طائرة عمودية تحركت فور تلقي البلاغ من مقر القسم إلى منطقة تواجد الشخصين المُبلغ عنهما وتم العثور عليهما ونقلهما إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مؤكداً على أهمية توخي رواد المناطق الجبلية للحيطة والحذر والالتزام بكافة التدابير الوقائية التي تسهم في المحافظة على سلامتهم ووقايتهم من التعرض للمخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم.