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طقس غير مستقر غدا مع فرصة سقوط أمطار

أبوظبي
14 ابريل 2024 18:54

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غير مستقر، تتخلله السحب الركامية مع فرصة لسقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع نشاط السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة على البلاد غدا، أن تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 55  كم/س.
ويكون البحر في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب. فيما يحدث المد الثاني عند الساعة 04:11، والجزر الأول عند الساعة 12:01.
بحر عمان يكون كذلك متوسطا إلى مضطرب. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:39 والمد الثاني عند الساعة 01:31، والجزر الأول عند الساعة 08:31 والجزر الثاني عند الساعة 21:29.

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