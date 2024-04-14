"الاتحاد للطيران" تستعد لاستئناف الرحلات بين أبوظبي وكل من تل أبيب وعمّان غدا

بعد إعادة فتح المجال الجوي لكل من إسرائيل والأردن ودول أخرى في الشرق الأوسط، تستعد "الاتحاد للطيران" لاستئناف رحلات الركاب والشحن المنتظمة بين أبوظبي (AUH) وتل أبيب (TLV) وأبوظبي وعمان (AMM) يوم الاثنين 15 أبريل.

يرجى العلم بأن الأوضاع تخضع للتطور المستمر، وتواصل "الاتحاد للطيران" مراقبة الأحداث الأمنية والمجال الجوي باستمرار.

ولا يتم تسيير رحلات "الاتحاد للطيران" إلا عبر المجال الجوي المعتمد، حيث أشارت إلى أنه "تبقى سلامة الضيوف وطاقم العمل في قمة أولويتنا ولن نقوم أبداً بتشغيل رحلة ما لم يكن ذلك آمناً".

وقالت إنه مع عودة الخدمات إلى طبيعتها بعد الإغلاق المؤقت للمجال الجوي عبر أجزاء من الشرق الأوسط يوم الأحد 14 أبريل، من الممكن أن تتعرض بعض الرحلات إلى التعديل يوم الاثنين 15 أبريل، مضيفة "نحث العملاء على التحقق من حالة رحلتهم على موقع etihad.com قبل السفر".