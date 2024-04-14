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شرطة أبوظبي تنشر توجيهات للسائقين

شرطة أبوظبي تنشر توجيهات للسائقين
14 ابريل 2024 20:55

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية الحالية.
وقالت شرطة أبوظبي، على موقع فيسبوك، إن المديرية "حثت على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة".
كما دعت إلى "الانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة".
وطلبت من السائقين "ضرورة الالتزام بقواعد السلامة خلال قيادة المركبة خصوصاً أثناء هطول الأمطار محذرة من خطورة القيادة بطيش وتهور والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور".
وأشارت إلى أن القيادة في ظروف هطول الأمطار تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة.
وأكدت على أهمية ضرورة الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظًا على سلامة الجميع.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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