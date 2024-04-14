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علوم الدار

رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية وتطورات المنطقة

رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية وتطورات المنطقة
14 ابريل 2024 21:30

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، اليوم خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتنميتهما في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.
واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأكدا، في هذا السياق، أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وشدد سموهما على ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة، وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، إلى جانب إيجاد أفق سياسي للسلام العادل والشامل والدائم على أساس «حل الدولتين» والذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

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رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والأزمة الإنسانية بغزة
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
أمير قطر
تميم بن حمد
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