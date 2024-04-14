«الوطني للأرصاد»: تعمق الحالة الجوية اليوم وغداً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، على مناطق متفرقة من الدولة، وتحذيرات من المركز الوطني للأرصاد وإرشادات خاصة بالتعامل مع تقلبات الطقس ووقت هطول الأمطار خلال قيادة السيارات، وتجنب ارتياد أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه والقيادة بحذر.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً حول آخر مستجدات الحالة الجوية التي تستمر إلى الأربعاء 17 أبريل 2024 على الدولة، حيث تتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي على فترات من أمس حتى صباح اليوم، وذلك نتيجة لتراجع المنخفض الجوي السطحي إلى الجنوب والذي يعمل على تقليل حالة عدم الاستقرار نسبياً على الدولة، مع استمرار فرصة سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والجنوبية أحياناً.

وأوضح المركز في تقرير أمس بشأن الحالة الجوية، أنه من بعد ظهر الاثنين حتى ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء الباكر تزداد حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجياً نتيجة لتعمق المنخفضات على الدولة في الطبقة السطحية والعلوية، حيث تعمل على تدفق كميات كبيرة من الرطوبة من بحر العرب باتجاه المنطقة، مما يؤدي إلى تكاثر السحب الركامية على أغلب مناطق الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة يصاحبها البرق والرعد وفرصة سقوط البرد أحياناً على بعض المناطق، كما يؤدي ذلك إلى تجمع المياه وجريان الأودية وتصاحبها أيضاً رياح قوية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

الأربعاء

عن الحالة طوال يوم الأربعاء، أوضح المركز أن الأمطار تتركز على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة وتخف تدريجياً في المساء وليل الأربعاء، وذلك نتيجة لتراجع المنخفض الجوي السطحي إلى الجنوب والذي يعمل على تقليل حالة عدم الاستقرار نسبياً على الدولة، مع استمرار فرصة سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والجنوبية أحياناً.