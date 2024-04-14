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علوم الدار

«مدني أبوظبي»: نظام حماية الإلكتروني لسلامة المنشآت والمباني

«مدني أبوظبي»: نظام حماية الإلكتروني لسلامة المنشآت والمباني
15 ابريل 2024 02:25

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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تلعب هيئة أبوظبي للدفاع المدني دوراً محورياً ورئيسياً في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز السلامة العامة في المباني والمنشآت التجارية والصناعية، وصيانة المنجزات والمكتسبات في إمارة أبوظبي. 
وأوضحت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أن نظام حماية الإلكتروني يعتبر منصة رقمية خاصة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني، لتوثيق إجراءات وقاية وسلامة المنشآت والمباني، من خلال ربط الأنظمة الحكومية وتكاملها إلكترونياً، توافقاً مع توجهات حكومة المستقبل لإمارة أبوظبي، واختصاراً لرحلة المتعامل ولإنجاز المعاملات في أسرع وقت، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة، حيث يمكن لمقدم الطلب التقديم على 15 خدمة، ودفع الرسوم والمخالفات، وعرض وإدارة الطلبات على الخدمات. 
وأوضحت «الهيئة»، عبر فيديو توضيحي يشرح كيفية طريقة التقديم على خدمات نظام حماية من خلال الموقع الإلكتروني، والتي تتم عبر خطوات معينة، فإذا كان الشخص مالكاً لمنشأة أو ممثلاً عنها، فإنه يتوجب عليه تسجيل الدخول عبر بوابة الهوية الرقمية، ثم التوجه إلى قائمة المنشآت والتي تحتوي على قائمة للرخص الاقتصادية المسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم اختبار المنشأة لمتابعة طلبك، وبعدها التوجه للإجراءات المطلوبة لتعبئة بيانات الطلب واستكمالها، وبعد التأكد من استكمال الحقول المطلوبة، يتم الضغط على حفظ وإرسال الطلب، وبهذا يتم تسلم الطلب بنجاح. ثم سيتم التواصل مع مقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني وعبر الرسائل النصية في أسرع وقت ممكن. 
الرقم المرجعي
يظهر الرقم المرجعي الخاص بطلب المتعامل للتأكد منه في وقت لاحق، وعند الرجوع للصفحة الرئيسية الخاصة بالخدمات، تظهر تفاصيل حالة الطلب، ويمكن لمقدم الطلب طباعة شهادة الاستيفاء عند صدورها.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
السلامة العامة
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