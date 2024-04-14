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58 ألف مكالمة لشرطة الشارقة خلال عطلة عيد الفطر

58 ألف مكالمة لشرطة الشارقة خلال عطلة عيد الفطر
15 ابريل 2024 02:24

الشارقة (الاتحاد)

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تعاملت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة مع 58 ألفاً و593 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بواقع 50 ألفاً و498 مكالمة على منصة الاتصال 999، و8 آلاف و95 مكالمة عبر الرقم 901 للحالات غير الطارئة.
وأكد العقيد الدكتور جاسم بن هده السويدي، مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، أن غرفة العمليات رفعت حالة الاستعداد منذ بداية عطلة العيد، وعملت على تنسيق الجهود كافة بينها وبين غرف العمليات في المنطقتين الوسطى والشرقية، وتعاملت مع جميع المكالمات الواردة بحرفية عالية وأحالتها إلى الجهات كل وفق اختصاصه وما تستند إليه مستهدفات الخطة الاستراتيجية في تعزيز زمن الاستجابة.
وأشار العقيد السويدي إلى أن غرفة العمليات تلقت العديد من المكالمات عبر منصة 999 المخصصة حصراً لاستقبال البلاغات الطارئة، وذلك من أجل الاستفسار حول خدمة معينة أو الاستعلام عن أمر خاص، لافتاً إلى أن هذه المكالمات تؤثر على فاعلية الاستجابة الفورية للحالات التي تتطلبها الضرورة.
وأضاف أن منصة الاتصال 901 التي تعمل على مدار الساعة، خصصت لتلبية احتياجات المتعاملين، والرد على جميع الاستفسارات وتقديم المعلومات كافة، واستقبال الملاحظات والبلاغات غير الطارئة من قبل جميع أفراد المجتمع، داعياً إلى أهمية تحديد نوعية البلاغ قبل التواصل مع غرفة العمليات حتى يتم تقديم الخدمة بالصورة التي يرتضيها المتعامل.

شرطة الشارقة
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