«طرق دبي» ترسي عقد مشروع نفق شارع الخليج بسعة 3 مسارات

دبي (وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باستكمال مراحل مشروع تطوير محور الشندغة، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول المحور، واستيعاب احتياجات النمو السكاني، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع تنفيذ نفق شارع الخليج، الذي يمتد من نهاية منحدر جسر «إنفينيتي» في ديرة، حتى تقاطع شارع الخليج مع شارع القاهرة، ويبلغ طول النفق 1650 متراً، وبسعة 3 مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية قدرها 12 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعد مشروع تنفيذ النفق، جزءاً من مشروع تطوير محور الشندغة الذي يعد من أضخم المشروعات التي تنفذها «الهيئة» حالياً، ويمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً، ويخدم عدداً من المناطق السكنية الحيوية، والمشاريع التطويرية أهمها جزر دبي، وواجهة دبـي البحرية، ومدينة دبـي الملاحية، وميناء راشد.

عدد السكان

يقدر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلى 16 دقيقة بحلول عام 2030م. وأضاف: يشمل المشروع الذي يعد جزءاً من المرحلة الرابعة، تنفيذ نفق شارع الخليج بسعة 3 مسارات في كل اتجاه بطول 1650 متراً، لتوفير حركة مرورية حرة وانسيابية للقادمين من جسر «إنفينيتي» باتجاه ديرة والعكس، كما يشمل تطوير تقاطع شارعي القاهرة - الوحيدة من دوارات إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، وكذلك تنفيذ بعض التحسينات على شارع القاهرة، وربط منحدر الجسر القادم من جزر دبي إلى النفق الجديد على شارع الخليج باتجاه الشمال.

طاقة استيعابية

أشار معالي مطر الطاير إلى أن هذه المرحلة من المشروع تخدم مناطق أبوهيل، والوحيدة، والممزر، إضافة إلى المشروعات التطويرية.

وأوضح معالي مطر الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات، تنفذ حالياً مشروع تطوير شارع الشيخ راشد من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، إلى تقاطع الصقر على شارع الميناء، بطول 4.8 كيلومتر، ويشمل تنفيذ 3 جسور بطول إجمالي 3.1 كيلومتر، بطاقة استيعابية قدرها 19400 مركبة في الساعة لجميع المسارات، وتتضمن تنفيذ جسر بطول 1335 متراً، بسعة 3 مسارات في كل اتجاه، لضمان انسيابية الحركة المرورية بين شارع الشيخ راشد وتقاطع الصقر، وتقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بنحو 10800 مركبة في الساعة في الاتجاهين.

تطوير طرق

يشمل المشروع أيضاً تطوير طرق بطول 4.8 كيلومتر، إضافة إلى تطوير التقاطعات السطحية على شارع جميرا، وشارع الميناء، وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإنشاء جسرين للمشاة، الأول على شارع الشيخ راشد، والثاني على شارع الميناء، كما يشمل المشروع أعمال إنارة الطرق، والأنظمة المرورية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة أنظمة الري.