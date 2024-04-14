400 مليون درهم مبيعات «رمضان الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

سجّل مهرجان رمضان الشارقة 2024 الذي اختتم فعاليات دورته الـ 34 مساء أمس الأول السبت نجاحاً كبيراً في تنشيط قطاع التجزئة والحركة التجارية في أسواق الإمارة، بعد أن قدم لسكانها وزوارها على مدى 37 يوماً تجارب تسوق استثنائية شملت مجموعة واسعة من المراكز والأسواق التجارية والوجهات الترفيهية في مختلف مدن ومناطق الشارقة، وصاحبت عروض المهرجان الترويجية وتخفيضاته الكبرى برامج وفعاليات نشرت البهجة طوال الشهر الفضيل وأيام عيد الفطر.

وحقق المهرجان الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ارتفاعاً في حجم مبيعاته لهذا الموسم بزيادة فاقت التوقعات، حيث بلغت نحو 400 مليون درهم بنسبة نمو 25% مقارنة بعام 2023، واستقطب الحدث الزوار والعائلات من داخل وخارج الإمارة، مقدماً لهم تخفيضات بنسبة 75% على سلع متنوعة، بمشاركة المئات من العارضين والعلامات المحلية والعالمية، وأسهم المهرجان في تعزيز مكانة الشارقة وجهة رائدة للتسوق والترفيه والسياحة الجاذبة لمختلف الفئات والجنسيات.

استراتيجية

أكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن «الغرفة» حرصت على بذل جهودها كافة لإنجاح المهرجان، ليواصل دوره كأحد أهم الأحداث التجارية والترفيهية على مستوى المنطقة، ضمن عروض التسوق التي ترعاها «الغرفة» كجزء من استراتيجيتها لزيادة تحفيز وتنويع اقتصاد الإمارة، وتعزيز ممارسات الترويج المبتكر للعلامات التجارية، ودعم مجتمع الأعمال المحلي وأصحاب المشاريع، وتعزيز التعاون بين غرفة التجارة بالشارقة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة.

34 عاماً

يعد مهرجان رمضان الشارقة واحداً من أهم الفعاليات في تقويم الشارقة التي تنجح سنوياً في تعزيز قطاع تجارة التجزئة والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي للشارقة، واستطاع الحدث على مدار 34 عاماً أن يكون علامة فارقة وحدثاً اجتماعياً واقتصادياً بارزاً في الإمارة تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في إطار سعيها نحو تنشيط الحركة الاقتصادية عامة وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص، والمساهمة في زيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية.