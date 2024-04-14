%99 نسبة تحقق دقة البيانات في إنجاز معاملات «البلديات والنقل»

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت دائرة البلديات والنقل أن استخدامها تقنية أتمتة العمليات الروبوتية «RPA» في تعزيز الكفاءة وتبسيط العمليات، أسهم في تحسين دقة البيانات بنسبة 99%، وتمكنت من إنجاز 500 ألف معاملة، ووفرت 63 ألف ساعة عمل، ووفرت وقت وجهد 120 موظفاً.

وبينت الدائرة، في إحصائيات أعلنتها مؤخراً، أنها أنجزت 42 عملية مؤتمتة بالروبوت، وتمكنت من تسريع إنجاز المهام من أيام لدقائق، ما أدى إلى تحسينات كبيرة في الإنتاجية والكفاءة، وتعزيز ريادة الدائرة في تحقيق وتفعيل أفضل الممارسات العالمية في تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات العامة

وتعمل الدائرة على توظيف أحدث التقنيات لتحسين خدماتها الرقمية، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام والإجراءات الروتينية، وتفريغ الموظفين لتحفيز طاقاتهم الإبداعية والابتكارية التي من شأنها الارتقاء بخدمات البلدية، وتحقيق أعلى نسبة لرضا المتعاملين، وتعزيز مسيرة المضي قدماً نحو التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية المتكاملة.

ومن الخدمات التي تم تنفيذها عن طريق الروبوت «RPA»، خدمة اعتماد الإجازات المرضية الخاصة بالموظفين، بالإضافة إلى دعم خدمات الشؤون المالية والتسجيل العقاري.

وأفادت الدائرة إلى أنها تعمل حالياً على توسيع خريطة استخدام هذا النظام على نطاق جميع قطاعاتها والبلديات التابعة لها ومراكزها الفرعية، في خطوة تأتي ضمن البرنامج المتكامل الذي يستهدف أتمتة الإجراءات والعمليات، والارتقاء بالخدمات، وتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم هدف الدائرة نحو مقومات الحكومة الذكية.

كما يصب هذا البرنامج ضمن منهجية الدائرة في تكريس الروح الإبداعية والابتكارية لدى الموظفين، والخروج بهم من أجواء الأداء الروتيني إلى عالم التجديد والابتكار والأفكار الريادية، حيث يسهم النظام الروبوتي في تسريع إنجازات المعاملات، ويقلص من رحلة الإجراءات، ويتيح المجال لاستثمار وقت الموظف في التفكير الإبداعي والابتكاري والبحث الدائم عن المبادرات الخلاقة الرائدة والمميزة.

الإنجاز

بينت الدائرة أن مخرجات الذكاء الاصطناعي من شأنه تخفيض التكلفة التشغيلية من جهة، وتقليل ساعات العمل المطلوبة لإنجاز المهام والإجراءات وتنفيذ المعاملات والطلبات، بحيث ينعكس ذلك إيجابياً على مستوى الإنتاجية وجودتها كماً وكيفاً.