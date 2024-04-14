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علوم الدار

رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان التطورات في المنطقة

رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان التطورات في المنطقة
14 ابريل 2024 23:30

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.  
كما بحث سموه وجلالة ملك الأردن، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة المتفاقمة التي يشهدها قطاع غزة وجهود التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، إلى جانب أولوية توفير الحماية للمدنيين، والعمل على تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى سكان القطاع بكل الطرق الممكنة.
وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود العربية في هذا الشأن.
وشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لاحتواء التوتر، ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل على أساس «حل الدولتين» والذي يضمن عدم إدخال المنطقة في أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها.

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رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والأزمة الإنسانية بغزة
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
ملك الأردن
عبدالله الثاني
منطقة الشرق الأوسط
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