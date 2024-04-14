313 منشأة مهيأة لأصحاب الهمم على «خريطة أبوظبي الذكية»

أبوظبي (الاتحاد)

وصل عدد المنشآت المهيأة لوصول أصحاب الهمم، عبر أول خريطة جغرافية ذكية، خصصت لهذا الغرض، في العاصمة أبوظبي إلى 313 منشأة في جزيرة أبوظبي وضواحيها، والعين، والظفرة. وبدأت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ عامين تطوير خريطة ذكية لمساعدة أصحاب الهمم في الوصول إلى المنشآت المهيأة لاستقبالهم على مستوى الإمارة، وتحديث بياناتها بشكل مستمر لجعل العاصمة مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وتتضمن الخريطة بعد تحديثها 206 مدارس دامجة لأصحاب الهمم، و17 منشأة سياحية، و40 فندقاً، و3 مساجد، و3 منشآت للتعليم العالي، و9 مراكز للتسوق، و7 أماكن ثقافية، و7 مطاعم، و3 مستشفيات، و15 حديقة عامة.