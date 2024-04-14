«السعادة الحقيقية» في التنمية الأسرية

أبوظبي (الاتحاد)

«رحلة السعادة الحقيقية لجودة الحياة المتكاملة»، عنوان برنامج تدريبي يتضمن 14 مجلساً حوارياً وجلسات تطبيقية ودورة متقدمة، تطلقها غداً مؤسسة التنمية الأسرية، ضمن فعاليات مجالسها الحوارية لتعزيز جودة حياة الأسرة. ويسعى البرنامج إلى ترسيخ مفاهيم ومهارات تعزيز جودة الحياة لدى أفراد الأسرة والمجتمع كافة، لتحقيق السعادة والرفاهية، وتمكين الأفراد من تقييم قدراتهم على تحقيق نمط حياة صحي ونفسي وإيجابي، وترسيخ قيم العطاء والتعاون والتسامح والذكاء المجتمعي، بالإضافة إلى توفير أساليب تفاعلية بين أفراد الأسرة والمجتمع في جو اجتماعي يجمع بين المتعة وتطبيق جودة الحياة.