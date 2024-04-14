معرض «الإمارات للمدارس والحضانات» ينطلق الجمعة

الشارقة (الاتحاد)

يستعد مركز إكسبو الشارقة لإطلاق فعاليات النسخة الثانية من معرض «الإمارات للمدارس والحضانات»، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجاري، بمشاركة واسعة من أبرز اللاعبين الرئيسيين في قطاع التعليم في الدولة، وكبريات المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال.

ويتيح المعرض الذي يأتي تحت مظلة معرض التعليم الدولي، فرصة مهمة لأولياء الأمور للتعرف على أفضل المدارس ومراكز التعليم الخاصة بالدولة، والاطلاع على الاتجاهات الجديدة التي تشكل مستقبل صناعة التعليم، والتعرف على خيارات التعلّم النموذجية، والمناهج الدراسية، وأبرز ممارسات التعليم الشاملة، إلى جانب الاجتماع مع ممثلي مؤسسات التعليم ومعاهد اللغة وخدمات التعليم، ومعرفة ما تقدمه من تسهيلات ومناهج تعليمية وتدريبية متطورة لاختيار الأنسب لأبنائهم.

ويشكل الحدث منصة لعرض أحدث البرامج والحلول التعليمية والتدريبية، ومن أبرزها برامج ما بعد المدرسة، وخدمات مراكز الأطفال من ذوي الإعاقة، ومبادرات تنمية الطفل، والأنشطة اللاصفية، ما سيتيح الفرصة لأولياء الأمور للتعرف على أفضل الخيارات التعليمية المناسبة لأبنائهم، إلى جانب تبادل المعرفة والتجارب، والاستفادة من خبرات وخدمات مختصي التعليم والتدريب المشاركين في الحدث.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم معرض «الإمارات للمدارس والحضانات» يأتي في إطار الجهود الرائدة التي يبذلها مركز إكسبو الشارقة في تعزيز مساهمة ودور صناعة المعارض في دعم قطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية في الدولة، وتعزيز استدامة التعليم والارتقاء بجودته، مشيراً إلى أن إكسبو الشارقة يسعى هذا العام إلى تقديم نسخة متميزة تعزز من نجاحات الحدث وإمكانياته ودوره في المساهمة بتوفير البيئة المحفزة للتطور التعليمي ومواكبة الاتجاهات العلمية الحديثة.

مشاركة واسعة

أشار المدفع إلى أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة واسعة من قبل أفضل المدارس ودور الحضانات ومراكز التعليم الخاصة، وذلك في ظل تنامي أهمية الحدث ودوره في توفير منصة مهمة للمشاركين للترويج لبرامجهم التعليمية والتدريبية أمام شريحة واسعة من الزوار، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أحدث الأساليب والاتجاهات والممارسات التعليمية، مشيراً إلى أن هذه المشاركة الواسعة ستتيح الفرصة لأولياء الأمور للالتقاء مع ممثلي مؤسسات التعليم والحضانات وخدمات التعليم، والاطلاع على أحدث البرامج التعليمية، والتواصل مع خبراء التعليم، والتعرّف على آرائهم واكتشاف المسار التعليمي الأفضل لأبنائهم.