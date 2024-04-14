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علوم الدار

مليون طالب وطالبة يستأنفون «الفصل الثالث» اليوم

مليون طالب وطالبة يستأنفون «الفصل الثالث» اليوم
15 ابريل 2024 02:23

دينا جوني (دبي) 

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يعود اليوم مليون طالب وطالبة إلى مدارس الدولة الحكومية والخاصة لاستئناف الفصل الثالث والأخير للعام الدراسي 2023-2024. 
وعممت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي البرمجة الزمنية للفصل الثالث على مختلف الكوادر التعليمية والإدارية التي تضمنت تنفيذ اختبارين معياريين في إطار جهودها للارتقاء بالأداء العام، والتركيز على تطوير مهارات الطلبة. 
ويؤدي الطلبة الاختبار المعياري للغة العربية من يوم 29 أبريل لغاية 17 مايو، للطلبة من الأول لغاية الحادي عشر؛ وذلك بهدف تحسين المهارات القرائية والكتابية لدى الطلبة في جميع المدارس الحكومية في الدولة، وتحديد الفجوات في المهارات اللغوية الأساسية لتصميم البرامج التدريبية للمعلمين في كيفية معالجة وسدّ تلك الثغرات، وقياس مدى فعالية المناهج الدراسية. وكانت المؤسسة قد أكدت أن الاختبار المعياري لا يؤثر على النتائج النهائية للطلبة في المدارس، وإنما يزوّد المعلمين والمسؤولين ببيانات تستهدف مهارات محددة، وتحسين نتائج الطلبة وقياس تقدّمهم المرحلي. كما يساهم الاختبار في تحديد مخاطر صعوبات القراءة، وخطة التدخلات التعليمية المستهدفة وتقييم فعاليتها، ورصد التقدّم الفردي. 
كما تطبق المدارس اختبار «قياس التقدم» أو Map Growth، وهو اختبار عالمي يقيس تقدّم الطلبة وإنجازهم الأكاديمي في الرياضيات، يهدف إلى التدريس المتمايز والتفرد في التعليم لجميع الطلبة، سواء كانوا في مستوى مهارات الصف والمرحلة التعليمية، أو أعلى أو أقل منها، وكذلك تقييم قياس التقدّم الأكاديمي للطلبة، ومقارنتها مع التوقعات المحددة، وتصنيف تقدّمهم مع أقرانهم.
ووفقاً للبرمجة الزمنية، سيتضمن الفصل الدراسي الثالث اختباراً تجريبياً خلال الفترة من 29 مايو إلى 4 يونيو، ويؤدي خلالها الطلبة أيضاً امتحانات مواد المجموعة «ب» التطبيقية. فيما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث في 5 يونيو وتستمر لغاية 14 يونيو. وسيتم تحليل نتائج الفصل الثالث وإصدارها في 5 يوليو المقبل، على أن تمتد إجازة عيد الأضحى المبارك من 15 لغاية 18 يونيو.
إجازة الصيف 
تبدأ إجازة الصيف للطلبة في الأول من يوليو المقبل، فيما تبدأ إجازة الكوادر التدريسية والفنية والإدارية في 15 يوليو 2024.

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المدارس الحكومية
المدارس الخاصة
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
اللغة العربية
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