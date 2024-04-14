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علوم الدار

مدارس الدولة تستقبل الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الأخير

مدارس الدولة تستقبل الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الأخير
15 ابريل 2024 00:01

تستقبل مدارس الدولة الحكومية والخاصة، الاثنين، الطلبة في جميع المراحل التعليمية إضافة إلى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية مع بدء الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الدراسي الجاري عقب الانتهاء من أجازتي الربيع وعيد الفطر.
ووفقا للتقويم الأكاديمي للعام الدراسي الجاري 2023 - 2024، تبلغ عدد أيام التمدرس في الفصل الدراسي الثالث 53 يوما بما يعادل 11 أسبوعا.
وحدد التقويم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث خلال الفترة من 5 إلى 14 يونيو المقبل على أن يسبقها اختبار تجريبي خلال الفترة من 29 مايو إلى 4 يونيو 2024 فيما يتم، خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري، تحليل نتائج الفصل الدراسي الثاني وإصدارها.

 

المصدر: وام
طلاب
الفصل الدراسي الثالث
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