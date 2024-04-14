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علوم الدار

رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والأزمة الإنسانية بغزة

رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والأزمة الإنسانية بغزة
15 ابريل 2024 01:31

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، اليوم خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز العمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 
واستعرض سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وتعزيز الاستجابة لها، إضافة إلى تكثيف الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية بمختلف الطرق الممكنة وبشكل مستدام ودون عوائق. 
وأكد الجانبان، في هذا السياق، أهمية العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة، من خلال دفع مسار الحل السياسي، وإيجاد أفق للسلام العادل والشامل والدائم على أساس «حل الدولتين» الذي يحفظ استقرار المنطقة وأمنها.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
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حمد بن عيسى
ملك البحرين
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