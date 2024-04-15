الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة أبوظبي تحقق تقدماً في تصنيف "كيو إس" العالمي حسب التخصص 2024

جامعة أبوظبي (من المصدر)
15 ابريل 2024 12:04

سجلت جامعة أبوظبي إنجازاً أكاديمياً جديداً يُضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات، وذلك وفق تصنيف "كيو إس" العالمي حسب التخصص لعام 2024، بعد أن أظهرت تميزاً لافتاً في برامجها الأكاديمية، وحققت تقدماً ملحوظاً في دراسات العلوم الاجتماعية والإدارة، لتشغل حالياً المرتبة 288 على مستوى العالم، محرزة المرتبة الأولى على مستوى الدولة لتُحقق قفزة كبيرة بمقدر 163 مركزاً.

كما حققت الجامعة تطوراً كبيراً في العديد من التخصصات، حيث قفز تصنيفها في دراسة الأعمال والإدارة بمقدار 100 مركز لتحتل المرتبة 151-200 عالمياً والمرتبة الأولى على مستوى الدولة ، بينما تقدمت 50 مركزاً في تخصص الهندسة الميكانيكية والطيران والتصنيع لتصبح في المرتبة 401-450 عالمياً.

ودخلت الجامعة للمرة الأولى، قائمة التصنيف في اثنين من التخصصات وهما "المحاسبة والدراسات المالية"، بعد تصنيفها ضمن أفضل 251-300 جامعة عالمية وفي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات في هذا المجال، ودراسات "علوم الحاسوب ونظم المعلومات" بعد دخولها ضمن أفضل 551-600 جامعة عالمية في هذا التخصص، فيما حققت بعض تخصصات الهندسة والتكنولوجيا في جامعة أبوظبي تقدماً مهماً في النتيجة الإجمالية على جميع المؤشرات، مع حصول الجامعة على أعلاها في تصنيف برنامج "علوم الحاسوب ونظم المعلومات".

أخبار ذات صلة
«كليفلاند كلينك» يستضيف قمتين طبيتين
تفاهم بين «النقل المتكامل» و«لوكيشن مايند» في تحليل البيانات المرورية والذكاء الاصطناعي

وبالمقارنة مع تصنيفات 2023، شهد التصنيف الإجمالي لبرنامج الهندسة والتكنولوجيا ومجالات تخصصه المحددة تطوراً هذا العام حيث حصلت الاستشهادات في علوم الحاسوب ونظم المعلومات على أعلى تقدم على سلم التصنيف من بين التخصصات الفرعية الثلاثة، في حين حقق برنامج الهندسة الكهربائية والإلكترونية قفزات مهمة على مؤشر "شبكة السمعة الأكاديمية والبحوث المؤسسية".

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "سُعداءٌ وفخورون بهذه الإنجازات المتتالية وبمواصلتنا المستمرة للتقدم ضمن تصنيف "كيو إس" العالمي المرموق حسب التخصص لعام 2024، فهذا الإنجازٌ يُجسد جهود أعضاء هيئاتنا التدريسية والإدارية وتفانيهم الدائم لتطوير جودة برامج الجامعة والارتقاء بالخبرات الأكاديمية".

وأضاف :" أننا في جامعة أبوظبي ملتزمون بتزويد طلبتنا وأعضاء هيئة التدريس بأرقى الاعتمادات والبرامج العالمية بما يعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات المستقبلية وتحويلها إلى فرص واعدة، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية في الدولة".

المصدر: وام
أبوظبي
جامعة أبوظبي
آخر الأخبار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. العمل عن بُعد في الجهات الحكومية والمدارس الخاصة بدبي غداً
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. العمل عن بُعد في الجهات الحكومية والمدارس الخاصة بدبي غداً
15 ابريل 2024
طالبة تتابع الدراسة عن بعد
علوم الدار
الدراسة عن بعد في عجمان يومي الثلاثاء والأربعاء
15 ابريل 2024
الدراسة عن بعد
علوم الدار
الدراسة عن بعد في أم القيوين غدا
15 ابريل 2024
محمد أبو شهاب خلال تقديم أوراق اعتماده للأمين العام للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون ببناء جسور التعاون في المجال الدبلوماسي
اليوم 01:21
أرشيفية
الأخبار العالمية
تحذير أممي من عواقب التصعيد العسكري في اليمن
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©