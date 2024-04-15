تعمق المنخفض الجوي اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي) تشهد الدولة حالة عدم استقرار جوي وفقاً للمركز الوطني للأرصاد والتي يتوقع أن تستمر حتى الأربعاء المقبل.. حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها أمطار على المناطق الجنوبية، ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار.. نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وهطلت أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، ليل أمس، وصباح اليوم.

وبلغت درجة الحرارة «الصغرى» المسجلة على الدولة صباح هذا اليوم 12.9 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، محققة ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالمسجلة صباح أمس. ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد يتسم مناخ شهر أبريل الذي يعتبر أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع)، يتميز هذا الشهر باختلاف وسرعة تغير توزيعات الضغط الجوي في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، وبالتالي يؤدي إلى تغيرات سريعة في الأحوال الجوية.

ويسود اليوم طقس غير مستقر تتخلله السحب الركامية، وسقوط أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، كما تميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وقوية خاصة مع نشاط السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

ويكون البحر متوسط إلى مضطرب الموج، يصبح شديد الاضطراب أحيانا ليلاً، وصباح غد الثلاثاء مع السحب، والذي قد يصل إلى 9 أقدام في العمق. في الخليج العربي، ومضطرب إلى متوسط الموج، والذي قد يصل إلى 6 أقدام بالعمق، في بحر عمان.

ويتوقع أن تستمر حالة الطقس غير المستقر، غداً ويتخللها سحب ركامية وأمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وحركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة قوية أحيانا خاصة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 65 كم في الساعة.والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب مع نشاط السحب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

ووفقاً لتقارير المتابعة التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد، حول آخر مستجدات الحالة الجوية التي تستمر إلى الأربعاء 17 أبريل 2024 على الدولة، فإن الدولة تتأثر بحالة عدم استقرار جوي على فترات بدأت من أمس الأحد حتى صباح الاثنين، وذلك نتيجة لتراجع المنخفض الجوي السطحي إلى الجنوب والذي يعمل على تقليل حالة عدم الاستقرار نسبياً على الدولة، مع استمرار فرصة سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والجنوبية أحياناً.

ويشير التقرير إلى أن المتوقع من بعد ظهر اليوم الاثنين حتى ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء الباكر تزداد حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجياً نتيجة لتعمق المنخفضات على الدولة في الطبقة السطحية والعلوية، حيث تعمل على تدفق كميات كبيرة من الرطوبة من بحر العرب باتجاه المنطقة مما يؤدي إلى تكاثر السحب الركامية على أغلب مناطق الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة يصاحبها البرق والرعد وفرصة سقوط البرد أحياناً على بعض المناطق يؤدي ذلك إلى تجمع المياه وجريان الأودية ويصاحبها أيضاً رياح قوية وتدني مدى الرؤية الأفقية. ومن صباح الأربعاء وحتى المساء، تتركز الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة وتخف تدريجياً في المساء وليل الأربعاء.