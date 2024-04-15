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علوم الدار

"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي

"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي
15 ابريل 2024 13:11
  • أكدت وزارة الداخلية الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع المنخفض الجوي وتقلبات الحالة الجوية المتوقع أن تشهدها الدولة .

    وأكدت الوزارة، في منشور على حسابها على موقع «إكس»: «وضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات في صدارة الأولويات، داعيةً الجمهور لضرورة الالتزام بتوجيهات الجهات المعينة واشتراطات وإرشادات السلامة خلال تقلبات الحالة الجوية المتوقع أن تشهدها الدولة خلال الفترة من 15 وحتى 17 أبريل الجاي».

    وأهابت وزارة الداخلية بالجمهور«عدم تداول الشائعات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية».

 

 

 

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