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علوم الدار

"جيسيك جلوبال 2024" يبحث " الأمن السيبراني في الشرق الأوسط"

"جيسيك جلوبال 2024" يبحث " الأمن السيبراني في الشرق الأوسط"
15 ابريل 2024 15:56

تركز الدورة القادمة من معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال 2024، أكبر تجمع في الشرق الأوسط لمجتمع الأمن السيبراني الدولي، والتي تعقد في الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، على الأمن السيبراني في البنية التحتية في الشرق الأوسط لما له من أهمية كبيرة في حماية البنية التحتية الحيوية، وعلى أكبر نقاط الضعف الواضحة في الأنظمة، وكيف يمكن للمؤسسات تجهيز نفسها بشكل أفضل لمستقبل آمن عبر الإنترنت.

وبرزت الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية باعتبارها ثاني أكبر مصدر للقلق بين 1112 مشاركاً عالمياً، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة Allianz Risk Barometer، بهدف تحليل أهم مخاطر الأمن السيبراني في جميع أنحاء العالم، ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن الإغلاق المحتمل للبنية التحتية الحيوية من المتوقع أن يصبح الأولوية الأولى للشركات في المستقبل، بسبب الأحداث الجيوسياسية والاعتماد المتزايد على الأجهزة الرقمية.

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ويستعرض الخبراء خلال معرض ومؤتمر جيسيك العالمي، كيفية حماية قطاعات البنية التحتية الحيوية والتي تعد الأكثر استهدافاً داخل مجتمع الأمن السيبراني الدولي وغالباً ما تشمل قطاعات المرافق، مثل الطاقة والاتصالات، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والتمويل والنقل والخدمات الحكومية.

المصدر: وام
الأمن السيبراني
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