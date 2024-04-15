الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني للأرصاد» يرصد آخر مستجدات الحالة الجوية

«الوطني للأرصاد» يرصد آخر مستجدات الحالة الجوية
15 ابريل 2024 13:48

 إبراهيم سليم (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
اليوم وغداً.. الدراسة والعمل عن بُعد
أمطار متفاوتة على مناطق متفرقة بالدولة

رصد المركز الوطني للأرصاد آخر مستجدات الحالة الجوية من اليوم الاثنين 15 إلى الأربعاء 17 أبريل 2024، وأشار إلى أنه بدءاً     من ظهر اليوم الاثنين، تتكون سحب ركامية على المناطق الساحلية والداخلية يصاحبها سقوط أمطار مع البرق والرعد أحياناً.

ومنذ مساء اليوم الاثنين حتى ظهر الثلاثاء، تبدأ الحالة الجوية من المناطق الغربية وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية، حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.
وأشار تقرير المركز إلى أنه منذ مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء تبدأ موجة أخرى من المناطق الغربية، وتشمل مناطق متفرقة من الدولة، حيث تزداد كميات السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق. 
وأفاد التقرير بأنه من بعد ظهر الأربعاء، تستمر تكونات السحب في المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار، وتقل السحب تدريجياً ليلاً.

ودعا المركز إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة، ومستمر بموافاتكم بآخر المستجدات.

إلى ذلك، أشار المركز إلى هبوب رياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، ووصلت إلى تدني الرؤية الأفقية لأقل من 1500 متر، ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة إلى مساء اليوم، كما هطلت أمطار على مناطق متفرقة من منطقة الظفرة.

الطقس
الأرصاد
آخر الأخبار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. العمل عن بُعد في الجهات الحكومية والمدارس الخاصة بدبي غداً
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. العمل عن بُعد في الجهات الحكومية والمدارس الخاصة بدبي غداً
15 ابريل 2024
طالبة تتابع الدراسة عن بعد
علوم الدار
الدراسة عن بعد في عجمان يومي الثلاثاء والأربعاء
15 ابريل 2024
الدراسة عن بعد
علوم الدار
الدراسة عن بعد في أم القيوين غدا
15 ابريل 2024
محمد أبو شهاب خلال تقديم أوراق اعتماده للأمين العام للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون ببناء جسور التعاون في المجال الدبلوماسي
اليوم 01:21
أرشيفية
الأخبار العالمية
تحذير أممي من عواقب التصعيد العسكري في اليمن
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©