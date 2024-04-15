«الوطني للأرصاد» يرصد آخر مستجدات الحالة الجوية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

رصد المركز الوطني للأرصاد آخر مستجدات الحالة الجوية من اليوم الاثنين 15 إلى الأربعاء 17 أبريل 2024، وأشار إلى أنه بدءاً من ظهر اليوم الاثنين، تتكون سحب ركامية على المناطق الساحلية والداخلية يصاحبها سقوط أمطار مع البرق والرعد أحياناً.



ومنذ مساء اليوم الاثنين حتى ظهر الثلاثاء، تبدأ الحالة الجوية من المناطق الغربية وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية، حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأشار تقرير المركز إلى أنه منذ مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء تبدأ موجة أخرى من المناطق الغربية، وتشمل مناطق متفرقة من الدولة، حيث تزداد كميات السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأفاد التقرير بأنه من بعد ظهر الأربعاء، تستمر تكونات السحب في المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار، وتقل السحب تدريجياً ليلاً.



ودعا المركز إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة، ومستمر بموافاتكم بآخر المستجدات.



إلى ذلك، أشار المركز إلى هبوب رياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، ووصلت إلى تدني الرؤية الأفقية لأقل من 1500 متر، ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة إلى مساء اليوم، كما هطلت أمطار على مناطق متفرقة من منطقة الظفرة.