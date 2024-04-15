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شرطة أبوظبي تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة

شرطة أبوظبي تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة
15 ابريل 2024 14:20

أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع  تقلبات الحالة الجوية المتوقع أن تشهدها الدولة من 15 وحتى 17 أبريل الجاري مؤكدة تضافرها مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المعنية في إمارة أبوظبي من أجل سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات. 

ودعت السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة وعدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه. 

وناشدت مرتادي البحر والشواطئ خلال هذه الفترة بضرورة التأكد من حالة الطقس قبل التحرك إلى الشواطئ ودعت جميع المنشآت وشركات الأعمال الإنشائية إلى ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.

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