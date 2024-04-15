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3000 مشارك في مبادرة «تحرك للتصلب المتعدد»

3000 مشارك في مبادرة «تحرك للتصلب المتعدد»
15 ابريل 2024 15:12

أبوظبي(الاتحاد)
اختتمت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد مبادرة «تحرك للتصلب المتعدد»، التي استمرت طوال شهر رمضان المبارك، والتي أطلقت بالتزامن مع شهر التوعية بالتصلب المتعدد، بهدف دعم المتعايشين مع التصلب المتعدد، وذلك من خلال تشجيع المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والبدنية. وقد بلغ عدد المشاركين في المبادرة حوالي 3000 فرد في الدولة طيلة شهر رمضان، بما في ذلك موظفي المؤسَّسات والجهات الداعمة للمبادرة.
وساهم المشاركون في «تحرك للتصلب المتعدد» بإجمالي 2426,526,815 خطوة - أي ما يساوي 296,693 كمج. وهو ما يعادل السير حول محيط الكرة الأرضية سبع مرات.
وقال الدكتورة فاطمة الكعبي، نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد والمدير العام لمؤسَّسة الإمارات للدواء والمدير التنفيذي لبرنامج زراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: مع إتمام مبادرة «تحرك للتصلب المتعدد»، نحن ممتنون لمجتمع دولة الإمارات الذي أظهر تفاعلاً وتضامناً قويين مع المبادرة، حيث قطعنا معاً خطوات واسعة لزيادة الوعي بالتصلب المتعدد، وزيادة الدعم للمتعايشين معه في دولة الإمارات، إن هذا النجاح الكبير للمبادرة يؤكد على قوة مجتمعنا، وعلى أهمية أن نتحد جميعًا لتنفيذ مهمتنا لإحداث فرق ملموس في حياة المتعايشين مع التصلب المتعدد».
وشاركت العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى في مبادرة «تحرك للتصلب المتعدد» وكان من ضمنهم: شركة مبادلة، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية (ADSCC)، والقابضة (ADQ)، وكليفلاند كلينك أبوظبي، وهيئة المساهمات المجتمعية -معًا، ومجموعة اللولو. حيث دعم هؤلاء المشاركون المبادرة بشكل فعال، وشجعوا موظفيهم على المشاركة فيها. وبلغ عدد المشاركين في المبادرة من العاملين في هذه الجهات حوالي 1000 موظف.
كما ضمت المبادرة تحديًا مجتمعيًا، فساهمت عدد من النوادي الرياضية أيضًا في دعمها وكان من ضمنها: «يوغا ون» و«موشن» و«شابتر ستوديو» و«سفن ولنيس سنتر» و«ذا بريدج ويلنيس هب» و«انسباير سبورتس» و«بيلاتيك فيتنس ستوديو» و«بريثس ويلنيس» و«كرانك»، حيث قامت هذه الصالات بالتبرع للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد بأرباحهم من صفوف رياضية قاموا بتخصيصها لمبادرة «تحرك للتصلب المتعدد».
وسعت مبادرة «تحرك للتصلب المتعدد» لتمكين المتعايشين مع التصلب المتعدد، من خلال الحركة وحشد التضامن المجتمعي معهم، وهو ما يتوافق مع مهمة الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد المتمثلة في رفع الوعي بالتصلب المتعدد، والحد من المفاهيم الخاطئة حوله، وتأمين التمويل اللازم لدعم البحوث والدراسات عن التصلب المتعدد من أجل الوصول لعلاج له.
والتصلب المتعدد (MS) هو حالة مزمنة لا يمكن التنبؤ بها تصيب الجهاز العصبي المركزي، مما يعطل تدفق المعلومات بين الدماغ والحبل الشوكي، ولا تزال أسباب التصلب المتعدد غير معروفة حتى الآن. وتبلغ معدلات الإصابة بالتصلب المتعدد حوالي 19 من كل 100.000 نسمة في الدولة، وتزيد نسبة إصابة الإناث عن الذكور بمقدار الضعف، حيث تبلغ معدلات إصابة الإناث به في الإمارات67% مقابل 33% للذكور.

 

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