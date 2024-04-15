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حاكم عجمان يعزي سلطان عُمان في ضحايا السيول والأمطار

حاكم عجمان يعزي سلطان عُمان في ضحايا السيول والأمطار
15 ابريل 2024 15:24

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها السلطنة وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.. داعياً الله تعالى أن يحفظ السلطنة وشعبها من كل مكروه.

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كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية، مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة.

المصدر: وام
سلطنة عمان
حاكم عجمان
الإمارات
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