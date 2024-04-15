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"الأرصاد" يتوقع طقسا غير مستقر وسقوط أمطار غدا

"الأرصاد" يتوقع طقسا غير مستقر وسقوط أمطار غدا
15 ابريل 2024 18:14

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الطقس غير المستقر غدا تتخلله السحب الركامية مع سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 25 إلى 35 كم/س تصل إلى 70 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، وشديد الاضطراب مع السحب. فيما يحدث المد الثاني عند الساعة 04:31، والجزر الأول عند الساعة  13:16.
في بحر عمان، يكون الموج مضطرباً. سيحدث المد الأول عند الساعة 17:27 والمد الثاني عند الساعة 03:17، والجزر الأول عند الساعة 09:41 والجزر الثاني عند الساعة 23:14.

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المصدر: وام
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