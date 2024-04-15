فيديو.. إرشادات السلامة في ظل الحالة الجوية المتقلبة

نشر مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الاثنين، إرشادات وتنبيهات السلامة التي يتوجب على الجمهور اتباعها داخل المنزل في ظل الحالة الجوية المتقلبة.

وقال المكتب، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "في ظل الحالة الجوية المتقلبة، يُنصح الجمهور بالالتزام بإرشادات السلامة، مع متابعة النشرات والتنبيهات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد والمصادر الرسمية، والاتصال بالسلطات المعنية للإبلاغ عن حالات الطوارئ".

وأرفق المكتب منشوره بفيديو يوضح تلك الإرشادات التي يتوجب على الجمهور اتباعها.

وتتضمن الإرشادات: عدم لمس الأجهزة المعدنية والكهربائية تفاديا للصعق أثناء العواصف الرعدية، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية عند هبوب رياح قوية أو سقوط أمطار رعدية، وفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة المنزلية أثناء العواصف الرعدية تفاديا لمرور الصاعقة عبر شبكة المنزل الكهربائية، والتأكد من إحكام غلق النوافذ وتثبيت الأشياء القابلة للتطاير جراء الرياح القوية والأمطار الرعدية، ومتابعة النشرات والتنبيهات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد والمصادر الرسمية.. وغيرها من الإرشادات.