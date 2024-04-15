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علوم الدار

الدراسة عن بعد في الشارقة يومي الثلاثاء والأربعاء

الدراسة عن بعد
15 ابريل 2024 19:36

قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد لدى المدارس الخاصة في الإمارة مع إيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية التي يُشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أبريل الجاري نظراً لتأثير الحالة الجوية التي تشهدها الدولة.
يأتي القرار حفاظاً على السلامة العامة في ظل رفع حالة التأهب والجاهزية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية مع استمرار مراقبة تطوراتها ومواصلة الإجراءات الكفيلة بتقديم الخدمات الحيوية.
وأهاب الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة بأهمية توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات خلال هطول الأمطار وتقلبات الطقس والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع الأمطار وتحذير الجمهور من خطورة الاقتراب من الأودية والجبال وارتياد البحر.

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