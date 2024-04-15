محمد بن راشد يعزي سلطان عمان في وفاة طلاب نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، التعازي إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، في وفاة طلاب نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية.

وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "خالص تعازينا لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان .. ولأهل عمان .. ولجميع طلاب العلم في عمان في وفاة طلاب المدرسة في محافظة شمال الشرقية نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي تمر بها السلطنة".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "قلوبنا معكم.. ومصابكم مصابنا… وأبناؤكم أبناؤنا… رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه وألهم أهلهم الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

خالص تعازينا لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان .. ولأهل عمان .. ولجميع طلاب العلم في عمان في وفاة طلاب المدرسة في محافظة شمال الشرقية نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي تمر بها السلطنة .. قلوبنا معكم .. ومصابكم مصابنا … وأبناؤكم أبناؤنا … رحمهم الله وأسكنهم فسيح… pic.twitter.com/8RFDMtDqQ9 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 15, 2024