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علوم الدار

الدراسة عن بعد في عجمان يومي الثلاثاء والأربعاء

طالبة تتابع الدراسة عن بعد
15 ابريل 2024 20:35

قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة عجمان، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تحويل الدراسة عن بعد، للمدارس الخاصة في الإمارة يومي الثلاثاء والأربعاء، 16 و17 أبريل، نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.
وأوضح فريق الطوارئ والأزمات في الإمارة أن القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة والهيئتين الإدارية والتدريسية، مشيرا إلى رفع حالة التأهب والجاهزية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية، مع استمرار مراقبة تطوراتها ومواصلة الإجراءات الكفيلة بتقديم الخدمات الحيوية.
وأهاب الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في عجمان، بأهمية وضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات خلال هطول الأمطار وتقلبات الطقس، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وتجمع الأمطار، وحذر الجمهور من خطورة الاقتراب من الأودية والجبال وارتياد البحر.

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