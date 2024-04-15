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منصور بن زايد يشهد منافسات اليوم الخامس للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية على سيف رئيس الدولة

منصور بن زايد يشهد منافسات اليوم الخامس للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية على سيف رئيس الدولة
15 ابريل 2024 21:54

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، منافسات اليوم الخامس للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة التي جرت على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

كما شهد المنافسات الخاصة بفئة الإيذاع في ميدان الهجن في منطقة الوثبة، معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن وجمع من المهتمين برياضة سباقات الهجن ومحبيها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد حضر مأدبة الغداء التي أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان في مجلس الوثبة العامر بحضور عدد من ملاك الهجن. 

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وثمن المشاركون في المنافسات الدعم الذي تقدمه القيادة الحكيمة لهذه الرياضة التراثية الأصيلة والجوائز القيمة التي خصصت للمنافسات مما جعلها إحدى أهم الرياضات في الدولة، وذلك من خلال المهرجانات المنتظمة التي تقام عامة وفي عاصمة الميادين على وجه الخصوص.
وشكر الحضور من الملاك، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمتابعته ودعمه الهام لسباقات الهجن.

فيما ثمن المشاركون حرص سموه على حضور مختلف المنافسات، مؤكدين أن متابعة سموه الدائمة ودعمه هذه الرياضة التراثية يسهم في جهود الحفاظ عليها واستدامتها.

جاءت نتائج منافسات الإيذاع بالشكل التالي:
في الشوط الأول، فازت "زود" لمطر سهيل اليبهوني الظاهري بناموس الشوط والمركز الأول بعد وصولها في 9:08:7 دقيقة. وفي الشوط الثاني، تصدرت "شقرا" لأحمد سعيد بروك الحميري مراحل الشوط محققة المركز الأول بتوقيت قدره 9:05:1 دقيقة. وفي الشوط الثالث، فاز "الغزال" لسعيد صالح خريدة المنصوري بالمركز الأول بزمن بلغ 9:12:02 دقيقة. فيما نال "عباب" لمالكه سهيل سالم باللوتية العامري المركز الأول في منافسات الشوط الرابع بزمن بلغ 9:12:2 دقيقة.

المصدر: وام
منصور بن زايد
سباقات الهجن العربية الأصيلة
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