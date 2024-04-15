الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين «بيورهيلث» و«مستشفى سينسيناتي» لإنشاء مركز تميز لطب الأطفال

تعاون بين «بيورهيلث» و«مستشفى سينسيناتي» لإنشاء مركز تميز لطب الأطفال
16 ابريل 2024 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ترامب أمام أول محاكمة جنائية في نيويورك
الشاحنات ذاتية القيادة جاهزة للانطلاق في الطرق الأميركية

أعلنت «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية - «صحة»، التابعة لها، عن إنشاء مركز تميز لطب الأطفال بالتعاون مع «مستشفى سينسيناتي للأطفال»، المركز المرموق عالمياً والأعلى تصنيفاً في الولايات المتحدة الأميركية ضمن مجال رعاية الأطفال. ويعكس التعاون الجهود الحثيثة التي تبذلها «بيورهيلث» وشركة «صحة» للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية للأطفال، والمساهمة في توطيد مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية.
ويأتي إطلاق المركز بعد اعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تأسيس مدينة طبية متخصصة مكرسة لصحة المرأة والطفل. والتي تضم «مدينة الشيخ خليفة الطبية»، التابعة لشركة «صحة»، بصفتها مركزاً للتميز في طب الأطفال، وستوفر للرضع والأطفال المصابين بأمراض القلب، والمضاعفات المرتبطة بها، رعاية طبية شاملة تخدم المجتمع المحلي والعالم.
وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: نحرص في«بيورهيلث»، على تعزيز جهودنا للارتقاء بمستقبل الرعاية الصحية في أبوظبي وتقديم أعلى مستويات الرعاية لأطفالنا، ولا تقتصر جهودنا على توفير العلاج الطبي فقط، بل نركز طاقاتنا كلها من أجل رسم مستقبل أكثر صحة وإشراقاً لأجيالنا المقبلة، ومن خلال إنشاء مركز التميز لطب الأطفال بالتعاون بين شركة «صحة» و«مستشفى سينسيناتي للأطفال»، سنواصل تطبيق أعلى معايير الرعاية الصحية والاستثمار في صحة أطفالنا وعافيتهم بما يتماشى مع رؤيتنا لتطوير علم إطالة العمر». 
وأضافت شايستا: تركز«بيورهيلث»، بصفتها أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، جهودها على تسخير التكنولوجيا المتطورة والرعاية الفائقة بهدف تحسين صحة أطفالنا. ومن خلال التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، نبني معاً مستقبلاً مستداماً يمكّن أطفالنا من العيش حياة أكثر صحةً وسعادةً».
وتهدف الشراكة إلى تعزيز البحث والابتكار في مجال طب الأطفال، والعمل على تطوير أساليب علاج جديدة، بما يحسّن النتائج الصحية للأطفال الذين يعانون حالات طبية معقدة. وبموجب الاتفاقية، سيقدّم «مستشفى سينسيناتي للأطفال» خدماته للمركز المشترك والذي سيضم مستشفى لرعاية الحالات الحرجة.

بيورهيلث
الشرق الأوسط
شركة أبوظبي للخدمات الصحية
الولايات المتحدة
رعاية الأطفال
طب الأطفال
آخر الأخبار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. العمل عن بُعد في الجهات الحكومية والمدارس الخاصة بدبي غداً
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. العمل عن بُعد في الجهات الحكومية والمدارس الخاصة بدبي غداً
15 ابريل 2024
طالبة تتابع الدراسة عن بعد
علوم الدار
الدراسة عن بعد في عجمان يومي الثلاثاء والأربعاء
15 ابريل 2024
الدراسة عن بعد
علوم الدار
الدراسة عن بعد في أم القيوين غدا
15 ابريل 2024
محمد أبو شهاب خلال تقديم أوراق اعتماده للأمين العام للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون ببناء جسور التعاون في المجال الدبلوماسي
اليوم 01:21
أرشيفية
الأخبار العالمية
تحذير أممي من عواقب التصعيد العسكري في اليمن
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©