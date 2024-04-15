تعاون بين «بيورهيلث» و«مستشفى سينسيناتي» لإنشاء مركز تميز لطب الأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية - «صحة»، التابعة لها، عن إنشاء مركز تميز لطب الأطفال بالتعاون مع «مستشفى سينسيناتي للأطفال»، المركز المرموق عالمياً والأعلى تصنيفاً في الولايات المتحدة الأميركية ضمن مجال رعاية الأطفال. ويعكس التعاون الجهود الحثيثة التي تبذلها «بيورهيلث» وشركة «صحة» للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية للأطفال، والمساهمة في توطيد مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية.

ويأتي إطلاق المركز بعد اعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تأسيس مدينة طبية متخصصة مكرسة لصحة المرأة والطفل. والتي تضم «مدينة الشيخ خليفة الطبية»، التابعة لشركة «صحة»، بصفتها مركزاً للتميز في طب الأطفال، وستوفر للرضع والأطفال المصابين بأمراض القلب، والمضاعفات المرتبطة بها، رعاية طبية شاملة تخدم المجتمع المحلي والعالم.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: نحرص في«بيورهيلث»، على تعزيز جهودنا للارتقاء بمستقبل الرعاية الصحية في أبوظبي وتقديم أعلى مستويات الرعاية لأطفالنا، ولا تقتصر جهودنا على توفير العلاج الطبي فقط، بل نركز طاقاتنا كلها من أجل رسم مستقبل أكثر صحة وإشراقاً لأجيالنا المقبلة، ومن خلال إنشاء مركز التميز لطب الأطفال بالتعاون بين شركة «صحة» و«مستشفى سينسيناتي للأطفال»، سنواصل تطبيق أعلى معايير الرعاية الصحية والاستثمار في صحة أطفالنا وعافيتهم بما يتماشى مع رؤيتنا لتطوير علم إطالة العمر».

وأضافت شايستا: تركز«بيورهيلث»، بصفتها أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، جهودها على تسخير التكنولوجيا المتطورة والرعاية الفائقة بهدف تحسين صحة أطفالنا. ومن خلال التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، نبني معاً مستقبلاً مستداماً يمكّن أطفالنا من العيش حياة أكثر صحةً وسعادةً».

وتهدف الشراكة إلى تعزيز البحث والابتكار في مجال طب الأطفال، والعمل على تطوير أساليب علاج جديدة، بما يحسّن النتائج الصحية للأطفال الذين يعانون حالات طبية معقدة. وبموجب الاتفاقية، سيقدّم «مستشفى سينسيناتي للأطفال» خدماته للمركز المشترك والذي سيضم مستشفى لرعاية الحالات الحرجة.