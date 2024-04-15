«كليفلاند كلينك» يستضيف قمتين طبيتين

أبوظبي (وام)

يستضيف مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» الذي يعد جزءاً من «مجموعة M42»، خلال شهر أبريل الجاري، اثنتين من القمم الطبية العالمية حول رعاية الأورام المعقدة وتطوراتها.

فمن المقرر أن تجمع كل من «قمة كليفلاند كلينك العالمية للابتكار في رعاية مرضى الأورام»، و«قمة الآفاق الجديدة في الأورام الكبدية الصفراوية المتقدمة وعلاج الأورام عبر زرع الأعضاء»، أكثر من 50 خبيراً في الأورام وأمراض الجهاز الهضمي من شبكة «كليفلاند كلينك العالمية»، ما يؤكد الدور الحيوي العالمي الذي يلعبه المستشفى في التثقيف والابتكار الطبي.

وباعتباره مستشفى معتمداً من قبل مجلس الاعتماد الأميركي للتعليم الطبي المستمر كمزود للتعليم الطبي المستمر، يتبوأ «كليفلاند كلينك أبوظبي» مكانة مرموقة على مستوى جهود الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ويواصل في هذا الإطار تقديم أرقى مستويات الرعاية لأكثر الحالات تعقيداً، مدعوماً بخبرات مبتكرة ومتعددة التخصصات، في حين يستقطب المستشفى نخبة عالمية من مزودي التعليم الطبي والباحثين والخبراء السريريين.

وتنعقد «قمة كليفلاند كلينك العالمية للابتكار في رعاية مرضى الأورام» خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل في فندق «فور سيزونز أبوظبي»، برئاسة الدكتور فائق الجمالي، استشاري جراحة عامة بمعهد أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي».

وتغطي هذه القمة الحائزة على اعتماد مجلس الاعتماد الأوروبي للتعليم الطبي المستمر مجموعة متنوعة من المواضيع، بما فيها فحوصات السرطان والوقاية منه، وأحدث المستجدات في علاج الأورام الجراحي والإشعاعي. وتجمع هذه الفعالية العالمية السنوية نخبة من خبراء الأورام العالميين لمعالجة التحديات التي يفرضها تزايد أعداد حالات تشخيص السرطان بين الشباب وفقاً للعديد من الدراسات الدولية، فيما تسلط جلسة خاصة حول علم الأورام العالمي خلال القمة الضوء على التحديات الفريدة والفرص السانحة لتحسين رعاية مرضى السرطان بمنطقة الشرق الأوسط.

وتشهد القمة تنظيم الحفل الأول لتوزيع جوائز تكريم الرواد والمؤثرين العالميين الذين وضعوا بصمة جلية وأبدوا تفانياً لافتاً في تعزيز الوعي وتطوير رعاية مرضى السرطان.

وتعقد «قمة الآفاق الجديدة في الأورام الكبدية الصفراوية المتقدمة وعلاج الأورام عبر زرع الأعضاء»، المعتمدة من مجلس الاعتماد للتعليم الطبي المستمر عبر «مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي»، يومي 27 و28 أبريل في مقر المستشفى، بقيادة الدكتور كريستيانو كوينتيني، رئيس معهد أمراض الجهاز الهضمي، وتستقطب نخبة من الخبراء في زراعة الأعضاء وأمراض الكبد والقنوات الصفراوية والأورام، لمناقشة الإجراءات العلاجية والابتكارات السباقة في هذا المجال.قالت الدكتورة سوسن عبد الرازق، الرئيسة التنفيذية للمكتب الأكاديمي وطبيبة الرعاية الصحية الأولية بمعهد التخصصات الطبية الدقيقة في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: «نفخر باستضافة هذه الفعاليات العالمية الرائدة للتعليم الطبي المستمر، بما ينسجم مع سعينا المتواصل لتعزيز التعاون العالمي والتقدم الطبي ويرسخ ريادتنا في هذا المضمار».

من جانبه، قال الدكتور ستيفن غروبماير، رئيس معهد طب الأورام وأمراض الدم في معهد الأورام بمستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: «تمثل هاتان القمتان العالميتان حول رعاية الأورام المعقدة إنجازاً آخر يضاف لمسيرة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي المكللة بالنجاح، لا سيما بعد نجاحه في افتتاح مركز فاطمة بنت مبارك المتخصص بعلاج الأورام.. ومن خلال توفير منصة بناءة لرواد الفكر حول العالم لتبادل الأفكار واستكشاف أحدث التطورات، نهدف لإثراء معلومات ممارسي الرعاية الصحية بأحدث المستجدات في القطاع، إلى جانب الدفع بتحول نوعي في رعاية الأورام المعقدة بشكل يتخطى المعايير المألوفة».