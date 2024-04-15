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350 رقماً مميّزاً للمركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية في دبي

350 رقماً مميّزاً للمركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية في دبي
16 ابريل 2024 01:18

دبي (وام)

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تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح 350 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية من الفئات: A -H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X. ويحمل هذا المزاد الإلكتروني الرقم الـ 75 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية. 
بدأ التسجيل في المزاد الإلكتروني، أمس الاثنين 15 أبريل الجاري، فيما ينطلق المزاد يوم الاثنين الموافق 22 أبريل الجاري في الساعة الثامنة صباحاً ويستمر لمدة 5 أيام فقط. وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه لـ«الهيئة» بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق «دبي درايف».

هيئة الطرق والمواصلات
دبي
الدراجات النارية
السيارات الكلاسيكية
لوحات المركبات المميزة
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