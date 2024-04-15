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علوم الدار

«قضاء أبوظبي» توافق على طلبات تجديد القيد لـ 4 خبراء

جانب من اجتماع اللجنة (من المصدر)
16 ابريل 2024 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدرت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات تجديد قيد 4 خبراء بجدول الخبراء المقيدين لدى نيابات ومحاكم إمارة أبوظبي، فيما اطلعت على طلبات القيد الجديدة لعدد من الخبراء في تخصصات مختلفة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، إذ نظرت اللجنة في شكوى واحدة ضد خبير، واتخذت بشأنها القرار المناسب وفق الإجراءات والضوابط المقررة. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد كامل الجندي - قاضٍ بمحكمة العين، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والدكتور حارب حمد الكويتي، رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.

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