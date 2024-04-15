20 ألف مركبة صعدت جبل جيس في العيد

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شهدت الأماكن الترفيهية والسياحية المتعددة في رأس الخيمة إقبالاً كبيراً من الجمهور والأهالي، والتي تم تجهيزها لاستقبال الجمهور، ومن ضمنها وجهة جبل جيس التي سجلت خلالها دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة صعود أكثر من 20 ألف مركبة إلى قمة الجبل خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المهندس خالد العلي، مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن فترة الأعياد من الفترات التي يتردد خلالها زوار جبل جيس على مدار العام، الأمر الذي يدفعهم كدائرة إلى الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة، برفع كفاءة البنية التحتية لجميع الاستراحات، والتي تتم إنارتها بالطاقة الشمسية، إضافة إلى المواقع المخصصة للمطاعم في الاستراحات التي تقدم خدماتها للزوار، واستمرار تنفيذ المشاريع السياحية سيسهم في استقطاب المزيد من السياحة الداخلية.

وأشار العلي إلى أن وجهة حديقة صقر العامة، خلال إجازة العيد، شهدت أيضاً إقبالاً كبيراً من جانب الأسر ومختلف أفراد المجتمع، حيث زار الحديقة نحو 6969 زائراً، بمعدل 4591 من الأفراد و2378 سيارة، حيث استمتع الزوار بالفعاليات التي أقامتها الدائرة على مدى 4 أيام، وكانت متنفساً مثالياً لهم للاستمتاع بعطلة عيد الفطر.

ولفت إلى أن دوريات «راقب» التابعة لدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة حررت 575 مخالفة خلال عطلة عيد الفطر، والتي كانت أبرزها مخالفة ترك تصريف القاذورات في الميادين العامة، ومخالفة إشعال النيران أو الشواء على الأرض مباشرة في الأماكن العامة غير المسموح بها، وإلقاء الأوراق والمهملات وأعقاب السجائر في الطرق والميادين من السيارة، وترك المواشي والحيوانات السائبة في الأماكن العامة.

وتركزت أغلب المخالفات في جبل جيس، تليها المعمورة والمعيريض والنخيل، ثم رأس الخيمة، ويتم توزيع دوريات «راقب»، حسب تقسيم جغرافي للإمارة على سبع مناطق، تشمل كل مناطق الإمارة.

رقابة

أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أنها تكثف الرقابة على الشواطئ، مع زيادة إقبال الجمهور عليها، خلال الفترة الحالية، حيث تقوم دوريات «راقب»، التابعة للدائرة، بتثقيف الجمهور بضرورة الحفاظ على الشواطئ البحرية، وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

كما تشدد الدائر ة الإجراءات على المخالفات البيئية بهذه المناطق عبر تسيير الدوريات الليلية لمنع ترك المخلفات في المناطق الطبيعية، وإلزام الزوار بالقوانين البيئية في هذه الأماكن.