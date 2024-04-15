«العدل» تطور حزمة من خدماتها لتسهيل رحلة المتعامل

أبوظبي (وام)

طورت وزارة العدل العديد من خدماتها لتسهيل رحلة المتعامل وتقديم تجربة خدمية مبسطة وفعالة وسريعة، كجزء من استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين خدماتها ضمن الجهود الوطنية الشاملة لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها في العالم وتسهيل رحلة المتعاملين.

تسعى الوزارة، من خلال تطوير هذه الخدمات، إلى تقليص عدد الخطوات، والتركيز على كل ما يحتاج إليه المتعامل فعلياً، وتمكنت الوزارة في المرحلة الحالية وبالتنسيق بين فرق عملها التقنية وفرق عمل شركائها الاستراتيجيين، ومن بينهم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، من تحقيق ميزة عدم تكرار طلب بيانات المتعاملين وأطراف المعاملات لأكثر من مرة واحدة.

ومن بين الخدمات التي تم تحقيق التحسينات فيها ضمن هذا السياق، خدمة تحرير وتوثيق العقود والمحررات، والتي تم اختصار زمن التقديم عليها بنسبة 50%، وتقليل عدد الحقول التي يجب تعبئتها للحصول عليها بنسبة 70%.

كما طورت الوزارة خدمة عقود الزواج، حيث تم اختصار عدد الحقول التي يجب تعبئتها للحصول على هذه الخدمة بنسبة 40%، واختصار زمن التقديم على هذه الخدمة من 20 دقيقة إلى 10 دقائق فقط، وفي خدمة التوثيقات تم اختصار عدد الحقول التي يجب تعبئتها بنسبة 57% واختصار زمن التقديم على الخدمة من 15 دقيقة إلى 5 دقائق فقط.