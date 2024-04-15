«شرطة دبي» تضبط حافلة ركاب محملة بأسطوانات غاز

دبي (الاتحاد)

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر نقل أسطوانات الغاز بالمركبات الخاصة بنقل الأفراد والمركبات غير المرخصة التي لا تحمل لوحات إرشادية، نظراً لما تشكله عملية نقل الغاز بصورة عشوائية من خطر بالغ على مستخدمي الطرق.

وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في «شرطة دبي»: إن الفرق الأمنية في الإدارة قامت بضبط حافلة ركاب محملة بأسطوانات غاز غير مرخصة بإحدى مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن ضبط الحافلة يأتي ضمن جهود «شرطة دبي» بالتعاون مع شركائها لضبط الباعة الجائلين، وذلك لمخالفتهم اشتراطات السلامة العامة، والقضاء على المظاهر السلبية كافة في الإمارة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لأفراد المجتمع.

ومن جانبه، ناشد المقدم طالب محمد الأميري، رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الجمهور بشراء الأسطوانات من الجهات المرخصة والمعتمدة، والابتعاد عن الشراء من الباعة غير المرخصين، وإبلاغ السلطات المختصة فوراً عند رؤيتهم لمثل هؤلاء الباعة الذين يروجون لأسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات.