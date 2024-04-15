فتح باب التسجيل في برنامجي ماجستير بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في دولة الإمارات، فتح باب التسجيل لبرنامجي ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية وماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، وذلك ابتداءً من أمس وحتى 15 مايو 2024.

يأتي ذلك في إطار حرص الأكاديمية على تزويد الشباب الإماراتي بفرص فريدة لإكمال الدراسات العليا للعام الدراسي 2024-2025.

وصُمِّم برنامجا الماجستير في الأكاديمية لتلبية الطلب المتزايد على الدبلوماسيين المؤهلين والقادرين على التعامل مع التعقيدات الدبلوماسية متعددة الأطراف، حيث يُزَوَّد الطلاب بمهارات نوعية مثل التفاوض الاستراتيجي والتحليل النقدي والتفكير القيادي. ويوفر برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية بيئة تعليمية متنوعة، ويفتح فرصاً وظيفية فريدة، حيث يتمتع الخريجون بالجاهزية التامة للقيام بأدوار مؤثرة داخل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والجهات الحكومية، والمهارات اللازمة لمعالجة التحديات الإنسانية العالمية في مختلف القطاعات الحيوية.

وتشمل المهارات التي يكتسبها طلاب هذا البرنامج إتقان الاستجابة لحالات الطوارئ وتوجيه مساعدات التنمية الإنسانية وحل النزاعات والدفاع عن حقوق الإنسان، ما يتيح لهم إحداث فرق حقيقي في العالم. وعلى مدار عام دراسي واحد، يركز ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية أيضاً على دعم اتخاذ القرار لدى الطلاب، وتمكينهم من إدارة فرق متنوعة ومتعددة الثقافات.

ويقدم برنامج ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، والذي كان يُعرف سابقاً باسم ماجستير الآداب في الدبلوماسية والعلاقات الدوليّة، دورات متنوعة وشاملة على الصعيدين النظري والعملي، إلى جانب تعزيز فهم الطلاب للمهارات الدبلوماسية المتطورة، والتي تواكب المستجدات العالمية. ومن خلال الدمج بين المعارف والفهم الشامل للشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، يزود هذا البرنامج الطلاب بالقدرة على التحليل النقدي للاتجاهات السياسية والاقتصادية الرئيسة في الوقت الحالي.

الدورات

صُمِّمَت الدورات التي تقدم ضمن برنامجي الماجستير بشكل فريد ومبتكر، حيث تزود الطلاب بمهارات نوعية في القيادة الدبلوماسية والشؤون الدولية تؤهلهم للقيام بمهام وأدوار حيوية تسهم في دعم أهداف الدبلوماسية الإماراتية والمبادرات الإنسانية الرائدة لدولة الإمارات.