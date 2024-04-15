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«بلدية أبوظبي» تدعو أصحاب العزب وعربات الطعام المتنقلة لاتخاذ الاحتياطات

عربات الطعام المتنقلة (من المصدر)
16 ابريل 2024 01:16

هالة الخياط (أبوظبي)

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دعت بلدية مدينة أبوظبي أصحاب العزب إلى أخذ الاحتياطات الوقائية المناسبة خلال الظروف والتقلبات الجوية غير المستقرة المتوقعة خلال اليومين المقبلين. وأكدت البلدية ضرورة تثبيت المنشآت والمواد القابلة للتأثر بالرياح الشديدة في العزب منعاً لتطايرها، وتوفير الحماية للعمال في العزب، وتأمين الماشية من تأثير الرياح والأمطار المتوقعة.
وفيما يخص عربات الطعام المتنقلة، أكدت البلدية ضرورة أخذ الحيطة والحذر نتيجة للرياح الشديدة والأمطار المتوقعة خلال اليومين المقبلين.
وأوضحت البلدية إجراءات السلامة في مواقع الإنشاءات خلال التقلبات الجوية، والمتمثلة في التأكد من تثبيت الرافعات البرجية حسب المواصفات المعتمدة للتأمين من الأحوال الجوية والرياح الشديدة، والتأكد من تأمين السقالات حسب المواصفات المعتمدة، وإيقاف الأنشطة المتعلقة بعمليات الرفع بواسطة الرافعات البرجية والمتحركة والمنصات المعلقة، وتنبيه جميع العمال والموظفين بالاحتياطات اللازم اتخاذها خلال الأحوال الجوية غير المستقرة، وتثبيت الأسوار المؤقتة والحواجز البلاستيكية واللوحات حول مواقع العمل. وأكدت البلدية ضرورة إيقاف الأعمال في المناطق المرتفعة والمفتوحة، وإيقاف حركة المعدات والمركبات الثقيلة، وإزالة جميع المواد المحتمل تطايرها على الارتفاعات والمناطق المفتوحة. ودعت البلدية الجمهور إلى الاتصال على الرقم 993 في حالات الطوارئ كسقوط الأشجار، وتجمع المياه، وسقوط أو ميلان أعمدة الإنارة.

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