بلدية أم القيوين ترفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية

أم القيوين (وام)

رفعت بلدية أم القيوين جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة على الدولة، ضمن خطة الطوارئ التي تقوم بها البلدية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد أحمد طيب محمد، مدير قطاع النقليات والخدمات العامة، أن الدائرة وضعت خطة طوارئ للتعامل مع الحالة الجوية، ورفعت من درجة استعدادها لتطورات المنخفض الجوي. وأوضح أن العمل على مدار الساعة للتعامل مع آثار المنخفض الجوي وتقلبات الطقس، من خلال التعاون مع الجهات المعنية في الإمارة للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وأهابت البلدية الجمهور للتواصل على الرقم المجاني الذي يعمل على مدار الساعة 800898 خلال الحالة الجوية، للإبلاغ عن أي تجمعات للأمطار. كما نبهت البلدية الجمهور إلى عدم الاقتراب من مواقع تجمعات المياه، وذلك للمحافظة على سلامتهم والتعاون مع فرق العمل الميدانية، مع الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية بالدولة.