إغلاق حدائق رأس الخيمة وجاهزية كاملة للطوارئ

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أعلنت دائرة الخدمات العامة جاهزيتها واستعدادها الكامل للتعامل مع التقلبات الجوية وحالة الطقس المتوقعة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، مؤكدة أنها وفرت صهاريج ومضخات متنقلة ومعدات وآليات ثقيلة وخفيفة، بإشراف ومتابعة كوادرها، بحسب المهندس خالد العلي، مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة.

وأكد العلي أن الاستعدادات تأتي ضمن جاهزية الدائرة لحالة عدم الاستقرار الجوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحب لتيار هوائي من الشمال الغربي، لافتاً إلى أن الاستعدادات شملت إغلاق جميع الحدائق في الإمارة حتى انتهاء الحالة الجوية، وذلك لضمان سلامة المدينة وسكانها واستمرارية خدمات الأصول.

ونوه بأن فريق طوارئ الأمطار والأزمات رفع من درجة استعداد مركز الاتصال للتعامل مع الحالات الطارئة، خصوصاً أن الحالة الجوية تصاحبها رياح شديدة السرعة، حسب ما أفادت الجهات المعنية في الدولة، وتضمنت استعدادات الدائرة الرد على جميع البلاغات الواردة خلال فترة الحالة الجوية، إلى جانب توفير 800 عامل و166 معدة وآلية، بالإضافة إلى مضخات وصهاريج لسحب تجمعات مياه الأمطار موزعة على مجموعة من المواقع الحرجة والشوارع والأنفاق الرئيسة في مدينة رأس الخيمة.

وأهابت دائرة الخدمات العامة بالجمهور التواصل مع مكتب الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 8008118 خلال الحالية الجوية للإبلاغ عن أي تجمعات للأمطار أو سقوط أشجار وميلان أعمدة الإنارة أو انهيارات طرق.

كما نبهت الجمهور إلى عدم دخول الأودية والشعاب خلال الحالة الجوية ومواقع تجمعات المياه، وذلك للمحافظة على سلامتهم والتعاون مع فرق العمل الميدانية، مع الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية بالدولة.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الإمارة اتخاذ التدابير الاحترازية كافة من قبل الجهات المعنية للتعامل الأمثل مع الحالة الجوية المتوقعة على الدولة بشكل عام، وعلى رأس الخيمة بشكل خاص. ووجه النعيمي، خلال ترؤسه اجتماع الفريق- بحضور ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة، للتباحث حول استعدادات وجاهزية الفرق للحالة الجوية المرتقبة على الدولة بشكل عام، وعلى رأس الخيمة على وجه الخصوص- جميع الفرق المعنية، برفع درجة الاستعداد والجاهزية بنسبة 100%، كما هو الحال بشرطة رأس الخيمة لحين انتهاء الحالة الجوية المتوقعة، بما يحافظ على سلامة وممتلكات المواطنين والمقيمين، ويحد من أي أضرار قد تنجم عنها.

وقرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالإمارة تحويل الدراسة للطلبة عن بُعد يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أبريل الجاري؛ تحسباً للحالة الجوية، وحفاظاً على سلامة العملية التعليمية.

وثمن رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي الجهود التي يقوم بها الفريق لخدمة الجمهور والتنسيق القائم بين الجهات المختصة، فيما يتعلق بإدارة المخاطر المحتملة، وتحديد درجات التصعيد والإنذار للتعامل معها.

جرى خلال الاجتماع استعراض المهام والمسؤوليات المنوطة بكل جهة من الجهات المدرجة ضمن فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، وتعزيز أطر وسبل التنسيق والتعاون فيما بينها، بما يضمن تقديمها الدور المطلوب منها وفق أعلى المعايير، وبما يضمن استمراريتها، ووضع السيناريوهات المتوقعة، والبقاء على درجة عالية من الاستعداد للتعامل مع تبعات وآثار الحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

ولفت إلى استمرارية أعمال الرصد والمتابعة للحالة الجوية من قبل الجهات المختصة للوقوف أولاً بأول على أي مستجدات تتطلب إجراءات وخطوات محددة تسهم في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع.