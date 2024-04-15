اليوم وغداً.. الدراسة والعمل عن بُعد

دينا جوني (دبي)

قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اعتماد نظام التعليم عن بُعد للمدارس الحكومية كافة بالدولة يومي الثلاثاء والأربعاء؛ وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة نظراً للظروف الجوية الحالية.

كما أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، عبر منصة «إكس»، تفعيل نظام الدراسة عن بُعد لجميع المدارس والجهات الحكومية في الإمارة اليوم.

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بأن يكون العمل عن بُعد اليوم لموظفي حكومة دبي والمدارس الخاصة في الإمارة، نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.

ووجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بأن يكون العمل عن بُعد اليوم لموظفي حكومة عجمان. ويشمل القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة عجمان، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل، حسب ما تحدده السلطة المختصة في الجهة الحكومية.

كما قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة عجمان، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تحويل الدراسة «عن بُعد»، بالمدارس الخاصة في الإمارة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد لدى المدارس الخاصة بالإمارة، مع إيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية التي يُشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين وبالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة «عن بُعد» في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة اليوم الثلاثاء، مع إغلاق دور الحضانة.

ووجهت الإدارات المدرسية المعلمين إلى الالتزام بتقديم الحصص الدراسية الافتراضية عبر برنامج «تيمز»، وفقاً للجدول الدراسي المعتمد، داعية في الوقت ذاته الطلبة إلى متابعة الدراسة عن بُعد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

إلى ذلك، استقبلت المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في الدولة، الطلبة في مختلف المراحل التعليمية مع انطلاق الفصل الثالث والأخير من العام الدراسي 2023-2024.

وأكد المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جاهزية المدارس كافة لاستقبال الطلبة للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الأكاديمي الجاري 2023-2024، حيث اتخذت المؤسسة الاستعدادات اللازمة كافة لعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية بالتنسيق مع الشركاء، لافتاً إلى حرص المؤسسة مع بداية كل فصل دراسي إلى تشكيل لجنة متخصصة تضم عدداً من الكوادر التربوية لاستقبال الطلبة وتهيئتهم وتحفيزهم لمحطتهم الدراسية، وذلك بالتعاون مع أولياء الأمور.

وبيّن أن المؤسسة نظمت ضمن استعداداتها للفصل الدراسي الثالث أسبوع تدريب تخصصي لجميع القيادات المدرسية والكوادر التدريسية؛ بهدف صقل مهاراتهم وقدراتهم وتدريبهم على أحدث الممارسات والأساليب التربوية في مجالات تخصصاتهم.

وهنأ الطلبة وأولياء الأمور بمناسبة بدء الفصل الدراسي الأخير من العام الدراسي الجاري، داعياً الطلبة إلى ضرورة بذل قصارى جهودهم لتحقيق التميز والتصدر خلال الفصل الدراسي الجاري، باعتباره فرصة بإمكانهم من خلالها تحقيق طموحاتهم الأكاديمية.

والتزم الطلبة بالدوام المدرسي يوم أمس بعد عطلة الربيع وعيد الفطر التي امتدت لثلاثة أسابيع. ووفقاً لعدد من مديري المدارس، تفاوتت نسبة الحضور بين المراحل التعليمية التي سجّلت ارتفاعاً في صفوف الحلقتين الأولى والثانية من الأول إلى الثامن وصلت إلى 95%، فيما تراوحت بين الـ 70% والـ 80% لصفوف الحلقة الثالثة.

نتائج وكتب

ستبدأ مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مع انطلاق الأسبوع الثاني من الفصل الثالث بتحليل درجات الطلبة للفصل الدراسي الثاني، وإصدار النتائج تدريجياً وفقاً لجدولة خاصة سوف تعلن عنها في وقت لاحق.

وبدأت بعض المدارس الحكومية توزيع الكتب الخاصة بالفصل الثالث، وفقاً للجدول الذي أُرْسِل بنهاية الأسبوع الماضي لتذكير الإدارات بتواريخ تسلم الكتب، وضرورة توافر الفريق الإداري المعني بتوقيع كشوف التسلم. وتستمر المدارس بتسلم الكتب الجديدة يومي الخميس والجمعة المقبلين وبداية الأسبوع المقبل.

كما عممت الإدارات المدرسية يوم أمس الخطة الدراسية على الهيئات الإدارية والتعليمية التي التزمت منذ اليوم الأول بتطبيقها من خلال الجداول الجديدة التي أُعِدَّت استعداداً للفصل الثالث ومتطلباته.

حضور الطلبة والمقررات

كانت المدارس الحكومية قد أنهت استعداداتها لانطلاق الفصل الجديد وعودة الطلبة، من خلال تهيئة الصفوف الدراسية وصيانة ما يلزم داخل وخارج الصفوف، واستعداد الهيئتين التعليمية والإدارية لاستئناف نشاطها من خلال سلسلة من الاجتماعات تحضيراً لبداية الفصل الدراسي الأخير. وأكدت المدارس أنه على الرغم من أهمية الفصل الثالث بالنسبة للطلبة وأولياء الأمور، إلا أن المعلمين حريصون على إتمام المقررات الدراسية والوحدات مثل الفصلين الأولين، لافتة إلى أن التزام الطلبة بالدوام المدرسي وعدمه يؤثر سلباً وإيجاباً على سير تطبيق الخطة الدراسية المعتمدة. ودعوا أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وحثّهم على عدم التغيّب عن المدرسة، وتشجيعهم على الاستمتاع بالمذاكرة، وبتحمّل مسؤولية تعلّمهم والاعتماد على ذاتهم في التوسّع في فهم المواد الدراسية. ويتضمن الفصل الدراسي الثالث اختباراً تجريبياً خلال الفترة من 29 من مايو إلى الرابع من يونيو المقبل، وتعقد في الفترة نفسها امتحانات مواد المجموعة «ب» العملية. ويؤدي الطلبة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث في الفترة من الخامس حتى 14 يونيو.

وتتخلل الفصل الثالث إجازة عيد الأضحى المبارك من 15 إلى 18 يونيو، وبعدها تحليل نتائج الفصل الثالث وإصدارها في الخامس من يوليو المقبل.

وتعقد امتحانات الإعادة خلال الفترة من الثامن حتى الـ 12 من يوليو المقبل، على أن تُحَلَّل نتائج اختبارات الإعادة من 13 حتى 15 يوليو.

أيام التمدرس

يداوم الطلبة في مدارسهم في الفصل الثالث لمدة 53 يوماً، مقارنة بـ73 يوماً في الفصل الدراسي الأول، و59 يوماً في الفصل الدراسي الثاني بمجموع يبلغ 185 يوماً.

ويبلغ عدد الأسابيع التعليمية في الفصل الثالث وفقاً للتقويم المدرسي 11 أسبوعاً. مقارنة بـ 15 أسبوعاً في الفصل الدراسي الأول، و12 أسبوعاً في الفصل الدراسي الثاني، وبمجموع 38 أسبوعاً.