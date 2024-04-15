أمطار متفاوتة على مناطق متفرقة بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة على مناطق متفرقة في الدولة، ليل أول أمس، إذ تشهد الدولة حالة عدم استقرار جوي، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد، والذي يتوقع أن تستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية تصاحبها أمطار على المناطق الجنوبية، ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع أن يكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج، ويصبح شديد الاضطراب أحياناً ليلاً، وصباح اليوم.

ويتوقع أن تستمر حالة الطقس غير المستقر، غداً وتتخللها سحب ركامية وأمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وحركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، قوية أحياناً خاصة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتصل سرعتها إلى 65 كم في الساعة.

والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، مع نشاط السحب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عُمان.

ورصد المركز الوطني للأرصاد آخر مستجدات الحالة الجوية من الاثنين 15 إلى الأربعاء 17 أبريل 2024، وأشار إلى أنه بدءاً من ظهر الاثنين تتكون سحب ركامية على المناطق الساحلية والداخلية يصاحبها سقوط أمطار مع البرق والرعد أحياناً.

ومنذ مساء أمس الاثنين حتى ظهر اليوم الثلاثاء، تبدأ الحالة الجوية من المناطق الغربية، وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية، حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأشار تقرير المركز إلى أنه منذ مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء تبدأ موجة أخرى من المناطق الغربية، وتشمل مناطق متفرقة من الدولة، حيث تزداد كميات السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأفاد التقرير بأنه من بعد ظهر الأربعاء، تستمر تكونات السحب في المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار، وتقل السحب تدريجياً ليلاً.

ودعا المركز إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة.

إلى ذلك، أشار المركز إلى هبوب رياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، ووصلت إلى تدني الرؤية الأفقية لأقل من 1500 متر، ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة إلى مساء اليوم، كما هطلت أمطار على مناطق متفرقة من منطقة الظفرة.

ويتوقع أن تستمر اليوم حالة الطقس غير المستقر، وتتخللها سحب ركامية وأمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وحركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة قوية أحياناً خاصة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 65 كم في الساعة. والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب مع نشاط السحب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عُمان.

ووفقاً لتقارير المتابعة التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد، حول آخر مستجدات الحالة الجوية التي تستمر إلى الأربعاء 17 أبريل 2024 على الدولة، فإن الدولة تتأثر بحالة عدم استقرار جوي على فترات، وذلك نتيجة لتراجع المنخفض الجوي السطحي إلى الجنوب والذي يعمل على تقليل حالة عدم الاستقرار نسبياً على الدولة، مع استمرار فرصة سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والجنوبية أحياناً.

عدم استقرار

يشير التقرير إلى أنه من المتوقع حتى ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء الباكر أن تزداد حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجياً نتيجة لتعمق المنخفضات على الدولة في الطبقة السطحية والعلوية، حيث تعمل على تدفق كميات كبيرة من الرطوبة من بحر العرب باتجاه المنطقة، مما يؤدي إلى تكاثر السحب الركامية على أغلب مناطق الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة يصاحبها البرق والرعد، وفرصة سقوط البرد أحياناً على بعض المناطق، يؤدي ذلك إلى تجمع المياه وجريان الأودية ويصاحبها أيضاً رياح قوية وتدني مدى الرؤية الأفقية.