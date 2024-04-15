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علوم الدار

تفاهم بين «النقل المتكامل» و«لوكيشن مايند» في تحليل البيانات المرورية والذكاء الاصطناعي

أحمد جاسم الزعابي خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
16 ابريل 2024 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّع مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «لوكيشن مايند» اليابانية الرائدة في مجال البحوث وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ودراسة البيانات وهندسة المعلومات المكانية، تعزيزاً للابتكار في مجال تسييل البيانات «أي الاستفادة المالية منها»، ودعم مهام التحليلات المرورية، لمواكبة الرؤية المستقبلية للإمارة.
وكجزء من الجهود المستمرة في دعم الابتكار والبحث والتطوير في ميدان تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، نصت المذكرة على التنسيق والتعاون في عدة مجالات، من بينها تطوير إطار تسييل البيانات وتقديم تصوّر متكامل حول البيانات وتحليلها في إمارة أبوظبي بشكل آني، للاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل تدفق الحركة والازدحامات المرورية وتنبؤات الحوادث، وتحسين كفاءة عمل الإشارات الضوئية وعدد من التطبيقات الأخرى.
وقد تم الاتفاق من خلال مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها على هامش فعاليات الدورة العاشرة من مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي والمنعقد في العاصمة أبوظبي، على تطوير تطبيقات المدن الذكية، بما في ذلك معلومات النقل العام الديناميكية والتنبيهات المتعلقة بالكثافة البشرية والتحركات خلال الفعاليات والمناسبات الخاصة، بالاستفادة من البيانات المكانية التي تتوفر من خلال أصول مركز النقل المتكامل.
وتعزز الشراكة من قدرة الإمارة على تقديم خدمات نقل مستدامة وفعّالة، والتطوير المستمر للارتقاء بجودة الخدمات، مع الحرص على تعزيز التكنولوجيا والابتكار وتحسين القطاعات الحيوية.
وعلى هامش الفعاليات، تم استعراض تجربة المركز الهادفة إلى إرساء بيئة نقل ذكية ومستدامة تسهل حركة سكان إمارة أبوظبي وروادها، وتعزز الأمن والسلامة على الطرق، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية القيادة الحكيمة. 
ويتبنى المركز عدداً من المشاريع الرائدة، مثل إطلاق أول مركبة أجرة هيدروجينية ونظام النقل الجماعي «Automated Rapid Transit»، والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ودعم تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة في مجالات النقل، من خلال التركيز على التكنولوجيا الحديثة والاستدامة البيئية.

مركز النقل المتكامل
الذكاء الاصطناعي
دائرة البلديات والنقل
أبوظبي
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