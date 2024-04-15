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35 مليون درهم  من «دبي الإسلامي» لـ «محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية»

35 مليون درهم  من «دبي الإسلامي» لـ «محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية»
16 ابريل 2024 01:16

دبي (الاتحاد)

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تسلمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة 35 مليون درهم، وذلك دعماً للمشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة والدعم المجتمعي للأسر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار تكاتف المؤسسات الوطنية للعمل معاً في تقديم الدعم والعون للمحتاجين في النواحي التعليمية والصحية والغذائية، حيث يعتبر بنك دبي الإسلامي أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين الذين يدعمون مسيرة المؤسسة الإنسانية وبرامجها المتنوعة التي يستفيد منها الكثير من الأسر المواطنة والمقيمة على أرض دولة الإمارات. وصرح صالح زاهر المزروعي، مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية: «إن شراكة المؤسسة مع بنك دبي الإسلامي تعود إلى سنين طويلة، وتأتي انسجاماً مع الأهداف الإنسانية والوطنية المشتركة لتوسيع مظلة العمل الخيري والإنساني، كما أنها تعكس في الوقت ذاته حرص البنك والتزامه بتعزيز مفاهيم التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع، ترجمةً لقيم ديننا الحنيف، وترسيخاً للروابط الإنسانية العميقة التي تربط الجميع». وأوضح صالح زاهر أن هذا التبرع من بنك دبي الإسلامي سيساهم كثيراً في تنفيذ المبادرات والبرامج التي أعدتها المؤسسة، وسيتم تخصيصه لتستفيد منه الفئات المستحقة حسب الشروط واللوائح المتبعة في المؤسسة، وتقدم صالح بشكره إلى مجلس إدارة البنك وإدارة الخدمات المجتمعية على هذه المبادرة الطيبة التي تعبر عن إحساس المسؤولين بأهمية هذه الأعمال الخيرية، وتفهمهم لضرورة دعم العمل الخيري والإنساني.
من جانبه، أشاد نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، بالدور الذي تقوم به مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية في مجالات العمل الخيرى داخل وخارج الدولة، مشيراً إلى أن هذا التبرع للمؤسسة يأتي دعماً للمشاريع الخيرية والإنسانية التي تقوم بها المؤسسة في أنحاء العالم. وأكد الريسي دور بنك دبي الإسلامي البارز في تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية للفئات المحتاجة، انطلاقاً من الرسالة السامية التي يقوم بها البنك من خلال شراكاته مع المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية العاملة داخل الدولة لتؤدي دورها على أكمل وجه. 

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية
بنك دبي الإسلامي
دبي
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