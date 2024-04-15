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الشيخة فاطمة تعزي حرم  سلطان عُمان

الشيخة فاطمة تعزي حرم  سلطان عُمان
16 ابريل 2024 01:18

أبوظبي (وام)

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بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقية تعزية إلى السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سُلطان عُمان الشقيقة، أعربت فيها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها في ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها السلطنة، داعية الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، ويديم على السلطنة وأهلها الأمن والأمان.

الشيخة فاطمة
فاطمة بنت مبارك
أم الإمارات
هيثم بن طارق
عُمان
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